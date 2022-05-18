З наступного навчального року у житомирських школах більше не вивчатимуть російську мову.

Про це повідомило “Суспільне” із посиланням на головну спеціалістку міського департаменту освіти Ольгу Єрмакову.

"Вчителі можуть викладати предмети, які мають мистецьку складову, тому вони будуть довантажені предметами "мистецтво", факультативними курсами, пов'язаними з театром, живописом, музикою. Так ми зможемо цим людям надати роботу і не позбавимо їх можливості продовжувати працювати", – розповіла Ольга Єрмакова.

Вона додала, що зараз у Житомирі російська мова викладається в 40 класах десяти шкіл, в них вчиться близько тисячі учнів.

Обирати предмети, якими замінять російську мову, будуть безпосередньо навчальні заклади з урахуванням бажань батьків учнів. Водночас, збережеться можливість проводити індивідуальні чи групові консультації з російської мови.

Нагадаємо, на участь у Національному мультипредметному тесті, яким цього року замінили ЗНО, заявки подали 402 527 осіб, зареєстровано понад 346 тис. осіб, але учасники мають підтвердити участь у тесті на відповідній інформаційній сторінці та повідомити організаторів, у якому регіоні вони перебуватимуть у липні (під час складання тесту. - Ред.). Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв’ю LB.ua.

Раніше повідомлялось, що міністерство освіти і науки перегляне шкільну програму зі світової літератури та історії через війну Росії проти України.