"Повернись живим" зібрав понад $100 млн на допомогу українському війську

Це пожертви благодійників від початку війни без урахування криптовалюти.

Фото: Повернись живим

Понад 100 мільйонів доларів США, або 3 498 665 623,37 гривень з 24 лютого по 16 травня зібрав на допомогу українському війську Фонд допомоги українським військовим "Повернись живим".

"Завдяки вашим пожертвам ми, зокрема, модернізуємо ППО, щоб українці казали: «То не “прильот”, то наші збили ворожу ракету!». Забезпечуємо автівками мобільні вогневі групи, щоб у новинах з‘явилося: «Українські військові збили за добу 10 ворожих безпілотників». Закуповуємо квадрокоптери, щоб артилерія кричала аеророзвідці: «В орків щойно знову мінус танк! Коригування вогню – "топчик”!» Щоб наші поверталися додому живими. І щоб кожен російський покидьок знав, що народ України буде робити усе, щоби вибити його та йому подібних з нашої землі", – написали у фонді, звітуючи про зібрані кошти.

Там додали, що сума у понад 100 млн доларів не враховує пожертвуваної благодійниками фонду криптовалюти.

Раніше у травні фонд "Повернись живим" за добу зібрав 30 млн гривень на "літачок" для армії.