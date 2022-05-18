В окупованому росіянами Мелітополі дистанційно підірвали ворожий бронепоїзд

У результаті зупинив свій рух і локомотив із 10 цистернами паливно-мастильних матеріалів.

У тимчасово окупованому Мелітополі підірвали ворожий бронепоїзд, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на штаб оборони Запорізького краю.

Підрив був дистанційним, у районі м'ясокомбінату.

"Підрив був здійснений під вагоном з особовим складом. За результатами вибуху пошкоджено дві залізничні колії, бронепотяг зупинено, також зупинено локомотив з 10 цистернами ПММ, що прямував за бронепотягом", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, днями стало відомо, що в Мелітополі російські загарбники, ймовірно, готуються до проведення псевдореферендуму.

За інформацією CNN, окупаційні війська продовжують використовувати місцеву авіабазу. Так, щонайменше сім ворожих гелікоптерів перебували на авіабазі станом на 12 травня.