Консультативна місія ЄС відновила роботу в Києві

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (КМЄС) повернулася до головного офісу в українській столиці.

Про це КМЄС повідомила у пресрелізі.

"Змушена евакуюватись з Києва та всіх регіональних представництв у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії 24 лютого, КМЄС повертається до Києва. Це вже зробили кілька посольств та організацій країн-членів ЄС, демонструючи тим самим всеосяжну підтримку та відданість Україні", – йдеться у пресрелізі.

Незважаючи на те, що КМЄС продовжувала за змогою виконувати свій мандат з тимчасових офісів за межами України, повернення до Києва для надання практичної підтримки партнерам на місцях було завжди у пріоритетах Місії, враховуючи безпекову ситуацію.

У КМЄС додали, що перша група радників, до складу якої увійшли як міжнародні, так і українські фахівці, проведе аналіз потреб ключових партнерів Місії. За результатами оцінки та за сприятливої безпекової ситуації Місія планує протягом літа збільшувати присутність в Україні.

У зв’язку з тим, що оновлений мандат КМЄС передбачає надання консультації щодо розслідування міжнародних і воєнних злочинів, у першу групу відряджених до Києва експертів увійшли, зокрема, радники з питань кримінальних розслідувань, які співпрацюватимуть з Офісом генерального прокурора України (ОГП).

Нагадаємо, станом на 14 травня 38 іноземних представництв поновили роботу в Києві.