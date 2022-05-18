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Консультативна місія ЄС відновила роботу в Києві

Напередодні Дня Європи КМЄС повертається до України. 

Консультативна місія ЄС відновила роботу в Києві
Фото: euam-ukraine.eu

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (КМЄС) повернулася до головного офісу в українській столиці.

Про це КМЄС повідомила у пресрелізі

"Змушена евакуюватись з Києва та всіх регіональних представництв у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії 24 лютого, КМЄС повертається до Києва. Це вже зробили кілька посольств та організацій країн-членів ЄС, демонструючи тим самим всеосяжну підтримку та відданість Україні", – йдеться у пресрелізі.

Незважаючи на те, що КМЄС продовжувала за змогою виконувати свій мандат з тимчасових офісів за межами України, повернення до Києва для надання практичної підтримки партнерам на місцях було завжди у пріоритетах Місії, враховуючи безпекову ситуацію.

У КМЄС додали, що перша група радників, до складу якої увійшли як міжнародні, так і українські фахівці, проведе аналіз потреб ключових партнерів Місії. За результатами оцінки та за сприятливої безпекової ситуації Місія планує протягом літа збільшувати присутність в Україні.

У зв’язку з тим, що оновлений мандат КМЄС передбачає надання консультації щодо розслідування міжнародних і воєнних злочинів, у першу групу відряджених до Києва експертів увійшли, зокрема, радники з питань кримінальних розслідувань, які співпрацюватимуть з Офісом генерального прокурора України (ОГП).

Нагадаємо, станом на 14 травня 38 іноземних представництв поновили роботу в Києві.

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