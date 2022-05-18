18 травня ДСНС отримала від міжнародних організацій 85 безпілотних літальних апаратів DJI Mavic 3 Fly More Combo.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНСУ.
Безпілотники будуть використовувати для забезпечення заходів гарантування надійної та безпечної роботи гуманітарних коридорів. Також завдяки апаратам здійснюватимуть розвідку пожеж в екосистемах, оглядатимуть зони надзвичайних ситуацій, супроводжуватимуть розмінування територій тощо.
У ДСНС кажуть - дрони отримали завдяки ініціативі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яке звернулося до міжнародних організацій за допомогою.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Пентагон закупить для України безпілотників Switchblade на $17,8 млн.