Їх використовуватимуть, зокрема, під час роботи гуманітарних коридорів.

18 травня ДСНС отримала від міжнародних організацій 85 безпілотних літальних апаратів DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНСУ.

Безпілотники будуть використовувати для забезпечення заходів гарантування надійної та безпечної роботи гуманітарних коридорів. Також завдяки апаратам здійснюватимуть розвідку пожеж в екосистемах, оглядатимуть зони надзвичайних ситуацій, супроводжуватимуть розмінування територій тощо.

Фото: Пресслужба ДСНСУ

Фото: Пресслужба ДСНСУ

Фото: Пресслужба ДСНСУ

У ДСНС кажуть - дрони отримали завдяки ініціативі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яке звернулося до міжнародних організацій за допомогою.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Пентагон закупить для України безпілотників Switchblade на $17,8 млн.