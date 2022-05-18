Фото: Олександр Рудоманов

Сьогодні в Києві попрощалися з військовим 95 бригади Денисом Антіповим, який загинув 11 травня в селі Довгеньке під Ізюмом.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Денис був викладачем корейської мови в університеті ім. Т. Г. Шевченка, але у 2015 році пішов до війська та воював у складі 81 окремої автомобільної бригади.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Після демобілізації започаткував власну справу з виготовлення подарунків та іграшок. Після 24 лютого пішов у 95 бригаду. У березні був травмований, але після лікування повернувся у стрій.

Денис Антіпов загинув 11 травня внаслідок обстрілу артилерією поблизу села Довгеньке Ізюмського району Харківської області.