539 маріупольців буде депортовано з фільтраційного табору в селищі Безіменне до РФ

У Донецькій області російські загарбники готують до депортації з Маріуполя, з фільтраційного табору селища Безіменне, 539 людей, серед яких 55 дітей.

Про це в Telegram написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Депортація. За минулу добу з Маріуполя доставлено до фільтраційного табору с. Безіменне Новоазовського району 539 людей, зокрема 55 дітей. Всіх осіб готують до депортації. З фільтраційного пункту села Нікольське депортовано до Росії 67 осіб (списки на фото), зокрема дітей", – написав Андрющенко.

Радник мера наголосив, що Росія не припиняє викрадення українських громадян, цей злочин триває.

Нагадаємо, майже 96 тисяч депортованих маріупольців утримуються на території Росії, переважно на Далекому Сході, у спеціальних таборах. Розвідка Великої Британії нарахувала вже 66 таких таборів.