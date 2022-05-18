СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
З Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених, – Ганна Маляр
З Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених, – Ганна Маляр
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
ГоловнаСуспільствоВійна

539 маріупольців буде депортовано з фільтраційного табору в селищі Безіменне до РФ

Росія не припиняє викрадення українських громадян.

539 маріупольців буде депортовано з фільтраційного табору в селищі Безіменне до РФ
Петро Андрющенко
Фото: скрін відео

У Донецькій області російські загарбники готують до депортації з Маріуполя, з фільтраційного табору селища Безіменне, 539 людей, серед яких 55 дітей. 

Про це в Telegram написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

"Маріуполь. Депортація. За минулу добу з Маріуполя доставлено до фільтраційного табору с. Безіменне Новоазовського району 539 людей, зокрема 55 дітей. Всіх осіб готують до депортації. З фільтраційного пункту села Нікольське депортовано до Росії 67 осіб (списки на фото), зокрема дітей", – написав Андрющенко. 

Радник мера наголосив, що Росія не припиняє викрадення українських громадян, цей злочин триває.

Нагадаємо, майже 96 тисяч депортованих маріупольців утримуються на території Росії, переважно на Далекому Сході, у спеціальних таборах. Розвідка Великої Британії нарахувала вже 66 таких таборів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також