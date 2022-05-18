Росія повторює політику СРСР щодо кримських татар, – посол Великої Британії

Наразі РФ повторює політику СРСР щодо кримських татар, оскільки вони все ще не можуть жити мирно на батьківщині своїх предків.
Про це написала у Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
"Ми пам’ятаємо тисячі невинних, які загинули і постраждали від дій Радянського Союзу. Сьогодні історія повторюється, оскільки кримські татари все ще не можуть мирно жити на батьківщині своїх предків, натомість стикаються з постійними репресіями, депортацією та знищенням своєї культури та ідентичності", – наголосила Мелінда Сімменс.
Today, 78 years ago, Soviet authorities forcibly deported the entire Crimean Tatar population from their homeland in Crimea.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 18, 2022
We remember the thousands of innocents who lost their lives and suffered greatly due to Soviet actions. 1/2 pic.twitter.com/1oWoB2AoR8
Нагадаємо, сьогодні День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу й нині окупованої Росією території України.
У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду.