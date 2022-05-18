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Росія повторює політику СРСР щодо кримських татар, – посол Великої Британії

78 років тому радянська влада примусово депортувала кримськотатарське населення з батьківщини.

Росія повторює політику СРСР щодо кримських татар, – посол Великої Британії
День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
Фото: uinp.gov.ua

Наразі РФ повторює політику СРСР щодо кримських татар, оскільки вони все ще не можуть жити мирно на батьківщині своїх предків.

Про це написала у Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Ми пам’ятаємо тисячі невинних, які загинули і постраждали від дій Радянського Союзу. Сьогодні історія повторюється, оскільки кримські татари все ще не можуть мирно жити на батьківщині своїх предків, натомість стикаються з постійними репресіями, депортацією та знищенням своєї культури та ідентичності", – наголосила Мелінда Сімменс.

Нагадаємо, сьогодні День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу й нині окупованої Росією території України.

У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду.

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