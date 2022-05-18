Росія повторює політику СРСР щодо кримських татар, – посол Великої Британії

78 років тому радянська влада примусово депортувала кримськотатарське населення з батьківщини.

Наразі РФ повторює політику СРСР щодо кримських татар, оскільки вони все ще не можуть жити мирно на батьківщині своїх предків.

Про це написала у Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Ми пам’ятаємо тисячі невинних, які загинули і постраждали від дій Радянського Союзу. Сьогодні історія повторюється, оскільки кримські татари все ще не можуть мирно жити на батьківщині своїх предків, натомість стикаються з постійними репресіями, депортацією та знищенням своєї культури та ідентичності", – наголосила Мелінда Сімменс.

Today, 78 years ago, Soviet authorities forcibly deported the entire Crimean Tatar population from their homeland in Crimea.



We remember the thousands of innocents who lost their lives and suffered greatly due to Soviet actions. 1/2 pic.twitter.com/1oWoB2AoR8 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 18, 2022

Нагадаємо, сьогодні День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу й нині окупованої Росією території України.

У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду.