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На Запоріжжі російські загарбники бояться нічних атак "партизанів" і вчать українську, - СБУ

"Схоже, що невдовзі наші бійці навчать їх вітатися правильно – "Слава Україні!".

На Запоріжжі російські загарбники бояться нічних атак "партизанів" і вчать українську, - СБУ
Фото: ukrinform.ua

Російські окупанти бояться нічних нападів українських бійців. А ще вчать українську мову.

Про це повідомили в Службі безпеки, оприлюднивши чергову перехоплену розмову загарбників.

"У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами "До побачення", - кажуть в СБУ.

Окупанти скаржаться на нічні напади українських захисників і готуються втікати від нестерпної ситуації.

"Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али", - жаліється загарбник своєму товаришу, який теж воює в Україні.

Наприкінці розмови обоє переходять на українську. 

"Схоже, що невдовзі наші бійці навчать їх вітатися правильно – "Слава Україні!". Втім, головне кодове слово «паляниця» все одно залишиться для окупантів недосяжним. Як і плани закріпитися на українській землі, де навіть трактор може "напартизанити" російський танк!", - жартують в СБУ.

Нагадаємо, загарбники називають Чорнобаївку чистилищем для живих і кладовищем для ворожої техніки.

Напередодні СБУ оприлюднила перехоплену розмову, в якій окупанти вихваляються катуванням полонених українських військових та обстрілами мирних населених пунктів на Харківщині.

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