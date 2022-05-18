В Одесі затримали чоловіка, що знімав на відеореєстратор роботу блокпоста, - Братчук

У його телефоні правоохоронці виявили безліч проросійських каналів, а в салоні авто — телескопічну дубинку.

В Одесі патрульні зупинили Mitsubishi, водій якого знімав на відеореєстратор роботу блокпоста.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"У його телефоні правоохоронці виявили безліч проросійських каналів, а в салоні авто — телескопічну дубинку", - розповів Братчук.

Затриманого передали слідчим для з'ясування обставин.

Нагадаємо, днями на блокпосту затримали підозрюваного у "газовій справі", який шість років переховувався в Росії.

На початку травня СБУ на одному з блокпостів на виїзді з Херсона затримала помічника херсонського колаборанта Стремоусова, якого звинувачують у держзраді.