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СБУ затримала помічника херсонського колаборанта Стремоусова, звинувачують в держзраді

Затримали на одному з блокпостів на виїзді з Херсона.

СБУ затримала помічника херсонського колаборанта Стремоусова, звинувачують в держзраді
Фото: Мост

СБУ затримала колишнього директора "Херсонкоммунтранссервіса" Павла Ткаченка. Його звинувачують в державній зраді.

Про це написав у Телеграм журналіст Костянтин Риженко.

"На одному з блокпостів на виїзді з Херсона, співробітники СБУ затримали Ткаченка. Його називають "соратником Стремоусова" і близьким другом Валерія Кулешова (колаборанти у Херсоні - ред.). Затримання сталося ще минулого тижня, але його тримали в секреті. Ткаченко - колишній співробітник СБУ. До цього працював в ДСНС", - написав Риженко.

За його словами, підозру Ткаченко отримав по статті 111 КК "Державна зрада".

Зазначимо, що Стремоусова російські ЗМІ називають "заступником голови військово-цивільної адміністрації" регіону.

Нагадаємо, що Служба безпеки України заочно оголосила підозру так званому керівнику Херсонської міської адміністрації, "призначеному" окупантами. Мова йде про Олександра Кобця. 

Підозра оголошена також проголошеному окупантами "керівнику обласної адміністрації" Володимиру Сальдо.

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