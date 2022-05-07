Шахрай у Києві ошукав волонтерів на пів мільйона гривень

Чоловік входив у довіру до волонтерських організацій.

У Києві викрили чоловіка, який ошукав волонтерів на пів мільйона гривень, пропонуючи відвезти до Чернігова військове спорядження.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

За даними слідства, чоловік протягом березня-квітня цього року під приводом постачання військового спорядження ошукав волонтерів. Зокрема, підозрюваний запропонував відвезти з Києва до Чернігова військове спорядження для захисників, зокрема: 40 бронежилетів, 15 рацій, 4 коробки медичних засобів вартістю майже 12,3 тисячі євро.

Також чоловік входив у довіру до інших волонтерських організацій і заволодівав їхніми грошовими коштами.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2, 3 ст. 190 ККУ. За місцем його проживання правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучено речові докази. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що на митному посту "Тиса" закарпатські митники затримали вантажівку, яка перевозила разом із гумдопомогою нове взуття вартістю понад 2 млн грн. У товаросупровідних документах вантаж не вказали.