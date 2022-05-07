Росіяни обстріляли ракетами місто Карлівка в Полтавській області, пошкоджено інфраструктуру (оновлено)

Російський ворог ударив ракетами по місту Карлівка в Полтавській області.

Про це в телеграмі повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

“Приліт в обʼєкт інфраструктури”, – йдеться в повідомленні.

Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.

Оновлення. Жертв і постраждалих внаслідок ворожого удару по інфраструктурі в Карлівці немає, повідомив Лунін.

Пожежа вже ліквідована.

Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік.

Нагадаємо, 24 квітня Росія завдала масованих ракетних ударів по м. Кременчук Полтавської області. За інформацією ОВА, влучили девʼять ракет. Унаслідок ракетного обстрілу Кременчука загинула одна людина, семеро постраждали.