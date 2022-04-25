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Унаслідок ракетного обстрілу Кременчука загинула одна людина, семеро постраждали

Є значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані.

Унаслідок ракетного обстрілу Кременчука загинула одна людина, семеро постраждали
Ілюстративне фото
Фото: Крим Реалії

Унаслідок ракетного обстрілу Кременчука в неділю, 24 квітня, загинула одна людина, семеро постраждали. 

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, одна людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Є значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. У результаті обстрілу ТЕЦ немає гарячої води", – написав він у телеграм-каналі.

Лунін також наголосив, що обстріл на Великдень увечері - найбільший в області за час повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, 2 квітня росіяни обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. Повідомляли, що внаслідок обстрілу було знищено інфраструктуру підприємства.

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