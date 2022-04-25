Байден: "​Ми продовжимо підтримувати українців у їхній боротьбі за захист своєї батьківщини"

Президент США Джо Байден висловив свою підтримку Україні у боротьбі за захист своєї батьківщини від російського військового вторгнення.
"За два місяці після того, як Путін почав неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі. Ми продовжимо підтримувати українців у їхній боротьбі за захист своєї батьківщини", - написав Байден у своєму Twitter.
Two months after Putin launched an unprovoked and unjustified attack on Ukraine, Kyiv still stands. President Zelenskyy and his democratically-elected government remain in power.— President Biden (@POTUS) April 24, 2022
We will continue to support Ukrainians in their fight to defend their homeland.
Нагадаємо, вчора ввчечері до України прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.