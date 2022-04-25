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Байден: "​Ми продовжимо підтримувати українців у їхній боротьбі за захист своєї батьківщини"

"За два місяці після того, як Путін почав неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть".

Байден: "​Ми продовжимо підтримувати українців у їхній боротьбі за захист своєї батьківщини"
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден висловив свою підтримку Україні у боротьбі за захист своєї батьківщини від російського військового вторгнення. 

"За два місяці після того, як Путін почав неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі. Ми продовжимо підтримувати українців у їхній боротьбі за захист своєї батьківщини", - написав Байден у своєму Twitter.

Нагадаємо, вчора ввчечері до України прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

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