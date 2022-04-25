Байден: "​Ми продовжимо підтримувати українців у їхній боротьбі за захист своєї батьківщини"

"За два місяці після того, як Путін почав неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть".

Президент США Джо Байден висловив свою підтримку Україні у боротьбі за захист своєї батьківщини від російського військового вторгнення.

"За два місяці після того, як Путін почав неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі. Ми продовжимо підтримувати українців у їхній боротьбі за захист своєї батьківщини", - написав Байден у своєму Twitter.

Two months after Putin launched an unprovoked and unjustified attack on Ukraine, Kyiv still stands. President Zelenskyy and his democratically-elected government remain in power.



We will continue to support Ukrainians in their fight to defend their homeland. — President Biden (@POTUS) April 24, 2022

Нагадаємо, вчора ввчечері до України прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.