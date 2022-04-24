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​У Конгресі США закликали відновити дипломатичну роботу в Україні

"Якщо ви не на місці, дуже складно виконувати свою роботу".

​У Конгресі США закликали відновити дипломатичну роботу в Україні
Фото: Wiki

У Конгресі США закликають відновити дипломатичну роботу в Україні. З такою заявою виступила конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц.

Про це повідомляє CNN.

Спарц, яка є першим членом Конгресу українського походження, наголосила, що цей крок надішле "сильний сигнал для українського народу".

"Багато країн фактично повертають дипломатичну роботу до Києва. Менше, що ми можемо зробити, - насправді перевести її, можливо, до Львова. На будь-якій роботі - будь то політична чи дипломатична робота - ви ризикуєте. Вам потрібно бути розумними. А якщо ви не на місці, дуже складно виконувати свою роботу", - зазначила вона.

Спарц також закликав президента Джо Байдена відвідати Україну.

Вікторія Спарц зараз перебуває в Україні, щоб відсвяткувати православний Великдень разом з родиною. Вона розповіла, що сьогодні змогла відвідати великодні богослужіння зі своєю 88-річною бабусею. Спарі зазначила, що батька та матір її бабусі розстріляли під час Другої світової війни, і те, що сьогодні відбувається в країні, для неї "неймовірно".

Також у неї є ще одна бабуся, якій 95 років, яка також живе в Україні.

"Світ має допомогти Україні виграти цю війну, повернути мир у Європі та повернути міжнародний порядок. Це - наша відповідальність. Ми маємо чинити більший тиск на Росію", - сказала Спарц.

Нагадаємо, напередодні стало відомом, що державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін планують відвідати Київ.

США та інші країни евакуювали своїх дипломатів, посольства та консульства з Києва за кілька днів до вторгнення Росії в Україну, перемістивши їх до Львова. Незабаром цих чиновників перевезли до Польщі.

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