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Уродженка Чернівців Інна Вернікова стала депутатом міськради Нью-Йорка

Ексчернівчанка балотувалася від Республіканської партії.

Уродженка Чернівців Інна Вернікова стала депутатом міськради Нью-Йорка
Інна Вернікова
Фото: facebook.com/Inna Vernikov for NYC

Уродженка Чернівців Інна Вернікова здобула перемогу на виборах до муніципальної ради Нью-Йорка, які відбулися вчора, 2 листопада.

Як повідомив УНІАН голова правління Єврейської громади Чернівецької області Леонід Мільман, 37-річна ексчернівчанка балотувалась у депутати міськради Нью-Йорка від Республіканської партії на виборчому окрузі №48.

Мільман розповів, що Вернікова народилася у Чернівцях, навчалася у місцевій школі №41. Коли дівчинці виповнилося 12 років, вона разом зі своєю родиною переїхала на постійне проживання до США.

Вернікова працює адвокатом та володіє власною фірмою, яка займається цивільними й міграційними судовими справами. Вищу освіту колишня чернівчанка здобула у Флориді.

Як повідомляли, мером Нью-Йорка обрали демократа Еріка Адамса. Він стане другим чорношкірим мером найбільшого міста США.

Нагадаємо, торік на початку листопада минулого року стало відомо, що уродженка Чернігівщини Вікторія Спартц пройшла до Палати представників США від штату Індіана.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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