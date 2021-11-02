​У Нью-Йорку 9 тис. службовців відмовилися вакцинуватися проти ковіду і пішли в неоплачувану відпустку

У Нью-Йорку близько 9 тисяч співробітників міських служб з 1 листопада пішли в неоплачувану відпустку, оскільки відмовилися вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на мера міста Білла де Блазіо.

За інформацією міського комісара з пожежної безпеки Даніеля Нігро, станом на неділю кожен четвертий нью-йоркський пожежник не отримав першої дози вакцини, як це було необхідно. Приблизно кожен шостий поліцейський і кожен шостий санітарний працівник також ще не були вакциновані.

Вимога про обов'язкову вакцинацію набула чинності в понеділок, 1 листопада. Увечері того самого дня деякі муніципальні службовці вийшли на протести проти обов'язкової вакцинації. Як повідомлялося, дійшло до сутичок із поліцією.

У той самий час мер Нью-Йорка Білл де Блазіо зазначив, що 91% міських службовців вакциновані від COVID-19. Він наголосив, що всі пожежні частини міста працюють та оперативно реагують на виклики, а екіпажі санітарного департаменту підтримують чистоту.

"Менш ніж 6% нашої робочої сили сьогодні у відпустці без збереження зарплати. Ми сподіваємося, що вони зроблять правильний вибір для себе, своїх сімей і свого міста та зроблять щеплення", – написав де Блазіо у фейсбуці.

Нагадаємо, в липні влада Нью-Йорка оголосила, що платитиме $100 кожному, хто отримає першу дозу щеплення від коронавірусу в будь-якій міській клініці.

Принцип заохочення людей до вакцинації невеликими подарунками практикувався в різних країнах. В естонському Таллінні, наприклад, після щеплення пропонували морозиво та знижку на квиток у зоопарк. МОЗ України також розглядало варіант заохочення – Віктор Ляшко анонсував "плюшечки", щоб зацікавити до щеплення. Однак за даними соцопитування, в Україні вакцинувалися проти коронавірусу 36% дорослих, 18% зазначили, що готові щепитися, і 43% – не готові.