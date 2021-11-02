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Невідомий об'єкт, з яким зіткнулась американська субмарина у Південно-Китайському морі, виявився підводною горою

Підводний човен USS Connecticut знаходиться на ремонті.

Невідомий об'єкт, з яким зіткнулась американська субмарина у Південно-Китайському морі, виявився підводною горою
Фото: twitter.com/USNINews

Американські військові встановили, що невідомим об'єктом, з яким у жовтні зіткнувся атомний підводний човен USS Connecticut, була підводна гора.

Про це пише видання USNI News з посиланням на власні джерела.

Розслідування інциденту, який стався 2 жовтня в Південно-Китайському морі, завершилось на минулому тижні. Доповідь передали командувачу Сьомого флоту ВМС США віце-адміралу Карлу Томасу для ознайомлення та ухвалення подальших рішень.

"У ході розслідування було встановлено, що USS Connecticut під час виконання завдань у міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні зіткнулась з підводною горою, яка не була позначена на картах", - розказав речник флоту.

Внаслідок зіткнення підводний човен отримав пошкодження баластних цистерн. Атомний двигун та його елементи не постраждали. 11 людей отримали травми. Після аварії субмарина піднялась на поверхню і поплила на базу на острові Гуам, де зараз знаходиться на ремонті.

USS Connecticut - атомний підводний човен проєкту "Сівулф", побудований у 90-х роках.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року міністерство юстиції США повідомило про затримання інженера військово-морських сил за підозрою в торгівлі таємною інформацією про підводні човни.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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