США провели міжнародні консультації щодо захисту України

Сполучені Штати продовжують уважно стежити за безпековою ситуацію на кордоні України та Росії.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван прокоментував інформацію щодо збільшення російської військової присутності на кордоні з Україною. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Засловами чиновника, Сполучені Штати продовжують уважно стежити за безпековою ситуацію на кордоні України та Росії.

"Цими вихідними ми мали можливість проконсультуватися з ключовими союзниками та партнерами щодо України та переконатися, що ми захищаємо Україну — або підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України", - сказав Салліван.

Раніше американська Washington Post повідомила, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною, і це не навчання. Занепокоєння висловили чиновники, які відстежують регулярні переміщення техніки та персоналу на західному фланзі Росії.

У Міністерстві оборони заперечили інформацію про нарощування Росією військ біля кордону України.