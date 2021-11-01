NYT: США і Росія за останні кілька місяців провели низку таємних переговорів

Після червневого саміту Джо Байдена і Володимира Путіна, що відбувся у Женеві, США і Росія започаткували новий непублічний діалог.

Про це в неділю, 31 жовтня, повідомила американська газета New York Times.

Починаючи з липня, високопоставлені представники адміністрації Байдена тричі літали в Москву на переговори, але, крім цього, низка зустрічей відбулася на нейтральній території - у Фінляндії та Швейцарії.

"Триває серйозна розмова щодо контролю над озброєнням, найглибша за останні роки. Головна радниця Білого дому з питань кібербезпеки Енн Нойбергер провела серію негласних, віртуальних зустрічей зі своїм кремлівським колегою. Кілька тижнів тому - після тривалих дебатів у американській розвідувальній спільноті - Сполучені Штати передали імена та інші подробиці про кількох хакерів, які активно атакують Америку. Тепер, за словами одного чиновника, США чекають, чи призведе ця інформація до арештів, щоб перевірити серйозність заяв Путіна про сприяння боротьбі з розповсюдженням вірусів-вимагачів та іншими кіберзлочинами", - пише газета.

Ці таємні переговори поки що були мало змістовними, але, за словами офіційних осіб, вони не дають напруженості між країнами вийти з-під контролю.

Такої позиції притримуються не тільки у США, але й в Росії, пише видання. "Важливо, що Байден розуміє, що йому не вдасться змінити Росію. Росія така, яка є", - цитує видання кремлівського радника Федора Лук'янова.

"Для Білого дому ці переговори є спробою запобігти геополітичним несподіванкам, які можуть зашкодити пріоритетам містера Байдена — конкуренції з Китаєм і внутрішньодержавному порядку денному, який стикається з безліччю проблем. Для Путіна переговори з найбагатшою та наймогутнішою державою світу – це спосіб продемонструвати глобальний вплив Росії та підвищити свій внутрішній імідж як гаранта стабільності", - пише NYT.

Нагадаємо, що у жовтні до Москви приїжджала заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. Російський заступник міністра закордонних справ Сергія Рябков, з якою вона зустрічалася, казав, що переговори завершились без значного прогресу.