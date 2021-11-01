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Зеленський обговорив з Трюдо спрощення поїздок до Канади для громадян України

Сторони також обговорили дію Угоди про вільну торгівлю.

Зеленський обговорив з Трюдо спрощення поїздок до Канади для громадян України
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо дію Угоди про вільну торгівлю та лібералізацію візового режиму.

Як повідомив Зеленський у Twitter, зустріч відбулася на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія).

"Під час зустрічі на COP26 подякував Джастіну Трюдо за незмінну підтримку України з боку Канади, наших євроінтеграційних прагнень і набуття членства в НАТО. Позитивно оцінили дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України", - написав Зеленський.

Нагадаємо, у січні цього року представники українського уряду та міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно підписали лист про наміри щодо створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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