Зеленський обговорив з Трюдо спрощення поїздок до Канади для громадян України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо дію Угоди про вільну торгівлю та лібералізацію візового режиму.

Як повідомив Зеленський у Twitter, зустріч відбулася на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія).

"Під час зустрічі на COP26 подякував Джастіну Трюдо за незмінну підтримку України з боку Канади, наших євроінтеграційних прагнень і набуття членства в НАТО. Позитивно оцінили дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України", - написав Зеленський.

Під час зустрічі на @COP26 подякував @JustinTrudeau за незмінну підтримку 🇺🇦 з боку 🇨🇦, наших євроінтеграційних прагнень і набуття членства в НАТО. Позитивно оцінили дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України. pic.twitter.com/Rce7ssfFzo — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2021

Нагадаємо, у січні цього року представники українського уряду та міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно підписали лист про наміри щодо створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності.