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Зеленський у Глазго обговорив з еміром Катару можливість постачання скрапленого газу в Україну

Зустріч відбулася в кулуарах кліматичної конференції COP26.

Зеленський у Глазго обговорив з еміром Катару можливість постачання скрапленого газу в Україну
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у понеділок зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, зустріч відбулася в кулуарах Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

Лідери говорили про можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Зеленського до Катару у квітні 2021 року, зокрема в продовольчій та інвестиційній сферах.

Також вони обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу.

Окрему увагу Зеленський і катарський емір приділили питанню розвитку військово-технічного співробітництва між країнами.

Президент України подякував еміру за допомогу в евакуації громадян України з Афганістану та запросив його відвідати Київ з візитом.

Україна і Катар у межах візиту Зеленського уклали більше 10 двосторонніх угод. Один із меморандумів передбачає розвиток співпраці у сфері інвестицій з Катару в розвідку та видобуток газу в Україні, а також поставок скрапленого газу з Катару до України.

Hозмови про можливість постачання катарського газу в Україну тривають уже не один рік. Про це говорив, наприклад, ще прем'єр Микола Азаров у 2012 році. 

У березні 2018 року тодішній президент Петро Порошенко заявив, що Катар готовий продавати Україні скраплений газ. Постачання катарського газу, казав президент, можливе через термінал у Польщі або через турецьку протоку Босфор.

У травні 2020 року Кабінет Міністрів погодив меморандум про постачання скрапленого газу зі США в Україну через польський термінал Свіноуйсьце або плавучу установку в Гданську. Через кілька місяців американська сторона меморандуму Louisiana Natural Gas Exports відмовилася від проєкту.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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