Вітренко побоюється нападу Росії після запуску "Північного потоку - 2"

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що запуск "Північного потоку - 2" стане поразкою Європи і розв'яже Росії руки для нападу на Україну.

Про це він сказав у інтерв'ю Financial Times.

"Якщо у когось є сумніви, то Путін каже всім в обличчя: або ви дозволяєте запуск Північного потоку - 2, або ви більше не отримаєте газу. Він хоче повернути час назад і вернутися до ситуації, яка була у нас 10, 20, 30 років тому... і домовитися про особливі умови з політиками різних країн", - сказав Вітренко.

Він підкреслив, що Росія використовує "Північний потік - 2" і свій газ як зброю, зменшивши постачання до Європи в останні місяці, і недавно усунула бюрократичну перешкоду, коли німецька влада заявила, що не бачить небезпеки у сертифікації газопроводу.

За словами Вітренка, сертифікація "Північного потоку - 2" може означати відсутність у Європи рішучості підтримати прозахідні прагнення України і зробить Україну більш вразливою для повномасштабного вторгнення російських військ. "[Якщо] не буде фізичного транзиту через Україну, це збільшує шанси на повномасштабну війну між Росією та Україною з усіма наслідками", - сказав голова правління "Нафтогазу".

При цьому він підкреслив, що тиск Росії на Німеччину та шантаж Молдови мають стати підставою для санкцій проти "Північного потоку - 2" і його зупинки.

Вітренко попередив, що сертифікація "Північного потоку - 2" не задовольнить Росію. "Путін, ймовірно, пошле через нього трохи газу, але потім скаже: дивіться, якщо ви хочете мати більше, мені потрібні довгострокові контракти. Це як заручники: ми можемо звільнити одного чи двох, але поки список наших вимог не буде задоволений, ми триматимемо решту заручників", - сказав він.

Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" 10 вересня і вже заповнила технічним газом першу нитку. Сертифікація німецького регулятора BNetzA - один з останніх кроків, що відділяє Росію від запуску газопроводу.