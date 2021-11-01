Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав заяву про звільнення.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Арарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням", - йдеться у його телеграм-каналі.

Уруський займає посаду з липня 2020 року. Тоді спеціально під нього було створене нове міністерство.

За словами лідера фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давида Арахамії, замість Уруського в Міністерство стратегічної промисловості перейде Павло Рябікін, який зараз очолює Державну митну службу.

Нагадаємо, що раніше в понеділок стало відомо про відставку віцепрем'єр-міністра, міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Крім того, хоче піти у відставку міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Також очікується, що буде звільнено міністра оборони Андрія Тарана.