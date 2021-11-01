Ян Томаш Гросс: «Історія знає багато прикладів, коли сусіди починали вбивати одне одного, щойно ситуація дозволяла»
Ян Томаш Гросс: «Історія знає багато прикладів, коли сусіди починали вбивати одне одного, щойно ситуація дозволяла»
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Відомий дитячий письменник Володимир Рутківський помер від коронавірусу
Відомий дитячий письменник Володимир Рутківський помер від коронавірусу
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, – Washington Post
Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, – Washington Post
Сертифікати про вакцинацію у “Дії” тепер можна отримати без Photo ID
Сертифікати про вакцинацію у “Дії” тепер можна отримати без Photo ID
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
ГоловнаПолітика

Уруський подав заяву про звільнення

Керівник Мінстратегпрому написав заяву "за власним бажанням".

Уруський подав заяву про звільнення
Фото: Макс Требухов

Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав заяву про звільнення.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Арарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням", - йдеться у його телеграм-каналі.

Уруський займає посаду з липня 2020 року. Тоді спеціально під нього було створене нове міністерство.

За словами лідера фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давида Арахамії, замість Уруського в Міністерство стратегічної промисловості перейде Павло Рябікін, який зараз очолює Державну митну службу.

Нагадаємо, що раніше в понеділок стало відомо про відставку віцепрем'єр-міністра, міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Крім того, хоче піти у відставку міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Також очікується, що буде звільнено міністра оборони Андрія Тарана.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також