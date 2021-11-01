Парламент збирається зробити в листопаді три пленарні тижні поспіль

Депутати змінять календарний план роботи Верховної Ради в листопаді. Нардепи будуть працювати в пленарному режимі три тижні - з 16 листопада по 3 грудня.

Про це на погоджувальній раді заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.ua.

"Я хотів би відреагувати на пропозицію деяких фракцій і груп, щоб ми змінили календарний план засідань. Для того, щоб наступний тиждень зробити роботою в округах. А далі три тижні підряд будуть пленарними, щоб ми могли розглянути важливі питання, які вже накопичилися в комітетах і не могли потрапити в зал", - сказав він.

Стефанчук дав доручення регламентному комітету розглянути цю пропозицію.

"Щоб внести відповідне рішення", - зазначив він.

Також Стефанчук дав доручення оновити склад робочої групи щодо підготовки змін до Регламенту ВРУ.

"Прошу керівників фракцій та груп делегувати по одному представнику до складу цієї групи, щоб ми могли зробити балансовий проєкт законодавчого акту", - сказав він.

Нагадаємо, що за календарним планом парламент працює в пленарному режимі тиждень через тиждень роботи в округах або комітетах.

Раніше Стефанчук повідомив, що цього тижня Рада розглядатиме кадрові питання.