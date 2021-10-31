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Зеленський прилетів до Великої Британії на кліматичний саміт

У понеділок він виступить на Конференції ООН.

Зеленський прилетів до Великої Британії на кліматичний саміт
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН щодо зміни клімату COP26. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26, яка відбудеться в місті Глазго", - йдеться в повідомленні.

Виступ українського президента на Конференції ООН відбудеться в понеділок, 1 листопада.

Також Зеленський проведе зустрічі з лідерами інших країн.

Нагадаємо, сьогодні в Глазго стартувала Міжнародна конференція під егідою ООН з питань зміни клімату. У заході візьмуть  участь представники близько 200 країн, включно з лідерами держав. А загалом на COP26 акредитувалися десятки тисяч делегатів. Зокрема, на захід вже прибула шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Відкриття COP26 у неділю є формальним, основна робота конференції почнеться у понеділок, 1 листопада і триватиме до 12 листопада.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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