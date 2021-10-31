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На Черкащині виборців заводили у дільницю через чорний вхід

Члени ОВК виїхали на місце події.

На дільниці у місті Золотоноша № 710881 на Черкащині не закрили і не опломбували чорний вхід, через який заводили виборців.

Про це пише рух “ЧЕСНО” з посиланням на членкиню ОВК від “Голосу” Ірину Гаврилів.

“Невстановлена особа, яка в руках мала список, заводила виборців на дільницю саме через цей чорний вхід”, – йдеться у повідомленні.

Члени ОВК виїхали на місце події, вхід станом на 10:00 був опломбований.

Також на виборчій дільниці в Золотоноші організовано інклюзивні кабінки без порогів і зі столиком нижче, ніж у звичайних кабінках.

Окрім того, як пише громадянська мережа “Опора”, на виборчій дільниці №710207 (село Кропивна) виборець отримав виборчий бюлетень, пред’явивши членам ДВК водійське посвідчення.

Члени ДВК планували видати цьому виборцю бюлетень, вважаючи, що така норма присутня у виборчому законодавстві. Вони також апелювали: “Це – село. Ми всіх знаємо”.

Фото: oporaua.org

На виборчій дільниці №710896 у місті Каневі виборчиня проголосувала за закордонним паспортом.

У с. Зорівка члени ДВК видали бюлетень дідусю за відсутності належних документів.

Золотоноша. Школа №6, дільниця №710887
Фото: chesno.org
Золотоноша. Школа №6, дільниця №710887

Фото: chesno.org

Фото: chesno.org

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, на двох округах стартували довибори до Верховної Ради. Виборці округів 184 (Херсонська область) і 197 (Черкащина) обиратимуть депутатів на заміну Ігоря Колихаєва, який став мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного очільником Черкаської ОДА.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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