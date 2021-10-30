Опубліковано рейтинг найкращих брокерів Форекс та криптобірж України

Фінансові експерти та аналітики МОФТ провели планову перевірку ключових показників роботи брокерів та криптобірж, за результатами якої було визначено найкращш бшржи для трейдингу Украiни .

Усі дослідження, які проводять провідні фінансові експерти МОФТ, фінансуються виключно з бюджету Об'єднання та є благодійною ініціативою, спрямованою на розвиток фінансового ринку України. Результати дослідження МОФТ заслуговують на довіру і є незалежними.

Методологія МОФТ – алгоритм перевірки брокерів

У рамках перевірки брокерів та бірж криптовалют фахівці МОФТ вивчають та аналізують понад 100 основних параметрів їхньої роботи, а потім публікують отримані дані. Для досягнення об'єктивних результатів брокери та криптобіржі проходять аудит за унікальним алгоритмом – методологією МОФТ.

Методологія - це набір основних та другорядних параметрів роботи брокерських компаній та криптобірж, які об'єднані у п'ять функціональних груп.

Функціональні групи параметрів методології МОФТ:

• Економічна група 1. Складається з 18 параметрів. У рамках цієї групи експерти розглядають та аналізують динаміку обсягу торгів (позитивну/негативну) та визначають наявність зростання чи спаду торговельного обороту.

• Фінансова — Група 2. Складається з 22 параметрів. У рамках цієї групи експерти розглядають та аналізують швидкість обробки фінансових транзакцій, пов'язаних із введенням та виведенням коштів, рівень торгових/неторгових комісій, рівень безпеки коштів клієнтів, а також способи їх зберігання.

• Клієнтська – група 3. Складається з 27 параметрів. У рамках цієї групи експерти розглядають та аналізують якість підтримки клієнтів, бонусні та інвестиційні програми брокерів та криптобірж, а також пропозиції для партнерів.

• Сервісна група 4. Складається з 23 параметрів. У рамках цієї групи експерти розглядають та аналізують кількість способів зв'язку з брокером, терміни прийому запитів від клієнтів та їх обробки, години роботи служби підтримки компанії.

• Репутаційна група 5. Складається з 17 параметрів. У рамках цієї групи експерти розглядають та аналізують рівень довіри до брокера: вивчають негативні відгуки про роботу компанії, позитивні відгуки клієнтів, характер відгуків клієнтів про брокера, реакцію представників брокера на негативні відгуки клієнтів.

Дані, отримані в ході перевірки Форекс брокерів та бірж криптовалют, публікуються у відкритому доступі та є результатами комплексного експертного дослідження. Кожен трейдер може ознайомитися з основною інформацією про торгові умови брокерів, а також вивчити найкращі биржi криптовалют України в одному місці – на офіційному сайті МОФТ.

МОФТ — це об'єднання трейдерів, учасники якого отримують додатковий дохід у вигляді компенсації частини спреду або комісії за кожну вчинену угоду (рібейт), навіть збиткову, а також працюють на Форекс та ринку криптовалют під надійним захистом кваліфікованих юристів.