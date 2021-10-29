Нацбанк відділили від формування економічної політики в державі, - Тимошенко

Законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України є нав'язаним ззовні рішенням. Про це під час візиту до Національного університету біоресурсів заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Після його ухвалення Нацбанк більше не несе відповідальності за формування грошово-кредитної політики держави. Всупереч Конституції НБУ більше не буде відповідати за стабільність грошової одиниці в Україні. Він тепер не звітує перед жодною гілкою влади – ні перед президентом, ні парламентом, не консультується з урядом. Цей закон перетворює Нацбанк у закриту структуру. Навіть забороняється надавати інформацію на запити», – повідомила лідер «Батьківщини».

За її словами, вказаний документ був розроблений не урядом, не парламентським комітетом чи експертною групою, він привнесений ззовні – грантовою структурою, так званим «офісом реформ», який ні з ким з української влади не комунікує та нікому не підпорядковується.

«І після підпису президента Національний банк України не братиме участі в формуванні економічного розвитку нашої держави. Його відділили повністю від формування економічної політики в державі. І найстрашніше – цей закон дає право зберігати золотовалютний резерв держави за межами України», – констатувала Юлія Тимошенко.