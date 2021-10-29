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Україна планує сформувати флот наукових кораблів з 36 суден, – Зеленський

Перший корабель – британський криголам – сьогодні передають українським науковцям зі станції "Академік Вернадський". 

Україна планує сформувати флот із 36 наукових суден, зокрема 12 – океанських льодового класу. Про це в ході засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Одесі повідомив президент Володимир Зеленський.

Передбачається, що до флоту мають увійти як куплені державою, так і власне збудовані кораблі. 

"Мені здається, що 36 – це дуже символічна цифра. Дуже просто – саме стільки суден становив науковий флот України в 1991 році. Коли я став президентом, наукових суден в Україні залишилось аж нуль. За ці 30 років ми втратили всі", – заявив Володимир Зеленський.

Він повідомив, що процес формування флоту почався вже сьогодні, адже саме 29 жовтня британський криголам James Clark Ross передають українським дослідникам на станції "Академік Вернадський". 

За словами Зеленського, інформацію про те, що нам потрібен цей корабель, влада рік тому отримала від наших науковців.

"Ми вважаємо, що це майбутнє, дійсно, впевнений, що воно буде реалізовано в Україні", – додав президент. 

Доручення розробити програму відновлення науково-дослідного флоту президент дав міністру освіти і науки Сергію Шкарлету. 

Повідомлялося, що корабель "Джеймс Кларк Росс" відкриває нові можливості для проведення наукових розвідок, зокрема дослідження океанів та зміни клімату в полярних регіонах. 

Наявність власного судна також допоможе вирішити логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський", дістатися якої можна лише морським шляхом і тільки в короткий період антарктичного літа, коли океан навколо не скутий кригою. Для доставляння річних і сезонних експедицій та вантажів Україна поки що змушена щороку фрахтувати іноземні судна.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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