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​"Бюджетними" правками "слуги" хочуть позбавити киян можливості управляти містом, - Черненко

Розподіляти кошти між міським і районними бюджетами будуть народні депутати. 

​"Бюджетними" правками "слуги" хочуть позбавити киян можливості управляти містом, - Черненко
Александр Черненко
Фото: Макс Левин

В законопроєкті про столицю, який намагається ухвалити влада, є кілька інструментів, за допомогою яких Банкова намагається встановити «ручне управління» в Києві. Це не лише розділення посад міського голови Києва та керівника КМДА заради обмеження повноважень мера Києва Віталія Кличка. В проєкті також є норма про те, що розподіляти кошти між міським та районними бюджетами будуть народні депутати в ручному режимі. Про це повідомив колишній голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

«Більшість дискусій, що точаться сьогодні довкола нової версії Закону про столицю від «слуг», зосередженні на питаннях розділення посад міського голови і керівника КМДА. Але це лише перше, що кидається в очі. А якщо копнути глибше, то знайдемо ще не один спосіб встановити в Києві «ручне управління» з Банкової. В ОП вирішили контролювати розподіл київського бюджету між загальноміським та районними радами у ручному режимі. Саме тому депутати пропонують внести зміни до Бюджетного кодексу, яким на рівні закону передбачити, що бюджет міста Київ буде розподілятися між загальноміським і районними рівнями. Частки розподілу народні депутати зможуть визначати у ручному режимі!» - зазначив Черненко.

За його словами, Офіс президента не полишає спроб покерувати столицею через голову київського міського голови. Саме тому прагне через закон позбавити місто можливості самостійно керувати бюджетом. Якщо така норма буде ухвалена, міський голова Києва за будь-яку незгоду з Банковою може буде «покараний» зменшенням фінансування. 

«Київський міський голова буде знаходитися у підвішеному стані, оскільки за будь-яку незгоду з Банковою його можуть покарати зменшенням міського бюджету на користь районних. Як це виглядатиме на практиці? Якщо ОПУ не зможе «витиснути» з київського мера потрібного їм рішення, одразу більше грошей буде спрямовано на райони. А районами, за відсутності сформованих рад, хто керує? Призначені президентом чиновники, які зроблять те, що їм накажуть», - підкреслює Черненко. 

Експерт також наголошує, що через обмежені повноваження чиновники просто фізично не зможуть освоїти всі кошти, призначені Києву. Отже, гроші просто «лежатимуть намертво». 

«Зрозуміло, що постраждають від цього насамперед кияни. Але пояснити громаді такі складні матерії важко, у всьому зроблять «крайньою» міську владу», - прогнозує Черненко.

Він нагадує, що Рада Європи, оцінюючи законопроект про столицю, відзначила, що ряд його положень є загрозою для розвитку місцевого самоврядування в Україні. Адже найголовніший принцип реформи децентралізації – це перерозподіл на користь місцевої громади не лише повноважень, а й коштів, пояснює експерт.

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