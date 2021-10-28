Національна поліція разом із СБУ затримала за підозрою в шахрайстві двох чоловіків, які намагалися продати 0,8 га землі в Голосіївському районі Києва за підробленими документами.

Про це повідомили на сайті поліції Києва, Служби безпеки України та в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, у квітні 2021 року підозрювані звернулися до одного з районних судів Миколаївської області з підробленими державними актами про право власності на чотири земельні ділянки у місті Києві та підробленим договором для отримання судового рішення про визнання права власності на ці землі за підконтрольною юридичною особою.

Після отримання судового рішення та внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно спільники вирішили продати одну із незаконно отриманих ділянок

Чоловіків затримали під час укладання з покупцем договору про купівлю-продаж корпоративних прав у вигляді земельної ділянки і передачі 1 млн доларів.

Фото: СБУ

Обом фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає до дванадцяти років із конфіскацією майна.