Поліція назвала версії вбивства активіста "Правого сектора" в Сумах

Національна поліція розглядає дві версії вбивства члена "Правого сектора" Олександра Іваніни, якого застрелили 27 жовтня біля власного будинку.

Це вбивство на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків, повідомила пресслужба Національної поліції в четвер, 28 жовтня.

Кримінальне провадження, яке відкрили за ч. 1 ст. 115 (умисне вбиство) Кримінального кодексу України, знаходиться на початкових етапах. Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та особи, причетної до злочину. Тіло вбитого відправили до моргу для судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті.

Нагадаємо, що Іваніна загинув ввечері 27 жовтня після нападу невідомої особи. Його дівчина розповіла, що вони вийшли з автомобіля та попрямували до будинку. У цей час до них підбіг невідомий та здійснив сім чи вісім пострілів з вогнепальної зброї у її співмешканця.

Він отримав три кульових поранення в спину та одне в грудну клітину і помер на місці події.

Іваніна на виборах 2020 року балотувався до Сумської міської ради від партії "Правий сектор", але не пройшов. 27 жовтня під час сесії міської ради виступав щодо скасування рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у приватних маршрутках.