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У Херсоні наступного року стартує будівництво Льодової арени та спорткомплексу

Також з'явиться урбан-парк.

У Херсоні наступного року стартує будівництво Льодової арени та спорткомплексу

Наступного року в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Херсонській області планується створити спортивну Льодову арену – одну з 19, які збудують по всій Україні.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко на пресконференції у Херсоні.

«Окрім льодової арени з постійним льодом, Херсон отримає багатофункціональний спорткомплекс. Зараз іде проєктування і ми будемо виходити вже на роботи наступного року», - прокоментував Тимошенко.

За його словами, у наступному році «Велике будівництво» в області розшириться та охопить нові типи соціальної інфраструктури. Зокрема, мова йде про урбан-парки, аналогічні до того, який було зроблено на ВДНГ у Києві.

«Його відвідував очільник Міжнародного олімпійського комітету і був вражений. Ми такі урбан-парки будемо робити в кожному обласному центрі з наступного року. В тому числі і в Херсоні. Це не просто якийсь спортивний об'єкт. Це центр, магніт для молоді, де ще й можливо відпочивати», - зазначив заступник голови ОП.

Крім цього, протягом наступного року у Херсоні має стартувати будівництво нового парку, а також реконструкція шкіл, дитячих садків, обласних лікарень.

Аеропорт у Херсоні разом з летовищем у Дніпрі є першими подібними об’єктами, на яких стартували активні роботи в рамках програми президента Зеленського. Тимошенко пояснив, що інші аеропорти ще проходять необхідні тендерні процедури.

«Є цілі, які поставлені нами: щоб аеропорт Херсона був готовий уже до Нового року і запустився у новому літньому сезоні уже з новою злітно-посадковою смугою», - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що програма «Велике будівництво» з 2021 року розпочала оновлення регіональних аеропортів. Зараз в активній розробці перебувають 10 об’єктів.

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