Що таке накладений платіж і чому багато хто говорить, що це дуже зручно

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Накладений платіж - як це влаштовано?

Накладений платіж це оплата товару в момент його отримання на пошті. Ну, або у будь-якої іншої служби доставки. Після цього ви стаєте його щасливим власником, а відправник отримує гроші. Щоправда, лише після того, як пройшла оплата товару та відбулася його видача.

Це зручно вам, як покупцю - можна помацати, оглянути, приміряти щось, щоб не нарватися на аферистів чи шахраїв, купивши «кота в мішку».

Чудова штука для часів, коли через локдауни в стаціонарні магазини часто не потрапити, а через загрозу COVIDа, не дуже-то і хочеться по них ходити і шукати щось.

Тепер, в еру он-лайн покупок, без доставки з накладеною оплатою після отримання ніяк. І доставка товару, таким чином, є досить затребуваною послугою.

Окрема її перевага, скажімо так, в наявності: коли раптом щось не підійшло, цілком можна відмовитися від купівлі товару.

Але навіть якщо це трапилося, оформляється його повернення, а гроші не треба віддавати.

Як організована доставка накладеним платежем?

Відправлення з накладеним платежем чогось зараз у великих поштових операторів не займає багато часу і вже не вимагає заповнення незрозумілих бланків, як це було ще десяток років тому.

Там все просто - приходьте на пошту і кажіть, що, мовляв, у вас посилка з оплатою "наложкою", і ви чекаєте за неї такі-то і такі гроші натомість. Коли товар доставлений і його забрали, отримуєте відповідне повідомлення про те, що на вас чекає грошовий переказ, приходьте з паспортом у відділення і забираєте свої гроші.

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Складніше отримати своє, коли від товару відмовляються – потрібно оформляти та оплачувати його повернення. Це потребує часу. Але, однаково, теж не складно. І у відділенні допоможуть. Тому магазини для зручності оформляють з операторами договори про автоповернення, а приватні особи зазвичай просять завжди передоплату на суму доставки. На сьогодні це не складно – переказ грошей на карту це час лічені хвилини. Хоча, зрештою це теж клопіт.

Суть накладеного платежу

А тепер щодо іншого «але». Суттєвішого.

Суть післяплати це оплата у момент отримання товару, практично – по суті, оплата за фактом. Однак отримані за нього гроші надсилаються продавцю грошовим переказом. А за грошові перекази завжди беруть комісію. Вона накладається на основну суму платежу. І платить її отримувач.

Тому оплата післяплатою це дорожче для покупця, ніж просто оплата за фактом. Це потрібно брати до уваги.

Які сервіси в Україні підтримують післяплату

І ціна на цю послугу у поштових операторів буває відчутною, особливо якщо вартість товару копійчана.

Наприклад, «Нова пошта» бере собі як комісію 20 грн+2% вартості товару, або тієї суми, яку очікуєте отримати за нього.

Укрпошта за це просто візьме 1%, але не менше ніж 5 грн. Це в базовому, неквапливому, бюджетному тарифі. «Експрес» доставка з накладкою у них вже 2% та не менше 10 грн. У «Джастін» за післяплату попросять 2% + 15 грн.

Начебто й не дорого, але додатково.

У зв'язку з цим варто зазначити, що для зручності покупців один відомий інтернет-аукціон (не називатимемо його щоб не привертати увагу) вже робить спеціальну послугу «доставка», яка працює за схожим принципом для продавця – гроші приходять на карту, коли товар забирають у відділенні. Повернення в цьому випадку безкоштовне. Комісія символічна і може не перевищувати вартість проїзду в маршрутці. У покупця, щоправда, всю суму резервують на карті одразу, але повертають, якщо товар не підходить автоматично. Але це не працює з готівкою – лише з банківськими картками.