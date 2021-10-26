Що таке накладений платіж і чому багато хто говорить, що це дуже зручно

Накладений платіж - як це влаштовано?
Накладений платіж це оплата товару в момент його отримання на пошті. Ну, або у будь-якої іншої служби доставки. Після цього ви стаєте його щасливим власником, а відправник отримує гроші. Щоправда, лише після того, як пройшла оплата товару та відбулася його видача.
Це зручно вам, як покупцю - можна помацати, оглянути, приміряти щось, щоб не нарватися на аферистів чи шахраїв, купивши «кота в мішку».
Чудова штука для часів, коли через локдауни в стаціонарні магазини часто не потрапити, а через загрозу COVIDа, не дуже-то і хочеться по них ходити і шукати щось.
Тепер, в еру он-лайн покупок, без доставки з накладеною оплатою після отримання ніяк. І доставка товару, таким чином, є досить затребуваною послугою.
Окрема її перевага, скажімо так, в наявності: коли раптом щось не підійшло, цілком можна відмовитися від купівлі товару.
Але навіть якщо це трапилося, оформляється його повернення, а гроші не треба віддавати.
Як організована доставка накладеним платежем?
Відправлення з накладеним платежем чогось зараз у великих поштових операторів не займає багато часу і вже не вимагає заповнення незрозумілих бланків, як це було ще десяток років тому.
Там все просто - приходьте на пошту і кажіть, що, мовляв, у вас посилка з оплатою "наложкою", і ви чекаєте за неї такі-то і такі гроші натомість. Коли товар доставлений і його забрали, отримуєте відповідне повідомлення про те, що на вас чекає грошовий переказ, приходьте з паспортом у відділення і забираєте свої гроші.
Складніше отримати своє, коли від товару відмовляються – потрібно оформляти та оплачувати його повернення. Це потребує часу. Але, однаково, теж не складно. І у відділенні допоможуть. Тому магазини для зручності оформляють з операторами договори про автоповернення, а приватні особи зазвичай просять завжди передоплату на суму доставки. На сьогодні це не складно – переказ грошей на карту це час лічені хвилини. Хоча, зрештою це теж клопіт.
Суть накладеного платежу
А тепер щодо іншого «але». Суттєвішого.
Суть післяплати це оплата у момент отримання товару, практично – по суті, оплата за фактом. Однак отримані за нього гроші надсилаються продавцю грошовим переказом. А за грошові перекази завжди беруть комісію. Вона накладається на основну суму платежу. І платить її отримувач.
Тому оплата післяплатою це дорожче для покупця, ніж просто оплата за фактом. Це потрібно брати до уваги.
Які сервіси в Україні підтримують післяплату
І ціна на цю послугу у поштових операторів буває відчутною, особливо якщо вартість товару копійчана.
Наприклад, «Нова пошта» бере собі як комісію 20 грн+2% вартості товару, або тієї суми, яку очікуєте отримати за нього.
Укрпошта за це просто візьме 1%, але не менше ніж 5 грн. Це в базовому, неквапливому, бюджетному тарифі. «Експрес» доставка з накладкою у них вже 2% та не менше 10 грн. У «Джастін» за післяплату попросять 2% + 15 грн.
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Начебто й не дорого, але додатково.
У зв'язку з цим варто зазначити, що для зручності покупців один відомий інтернет-аукціон (не називатимемо його щоб не привертати увагу) вже робить спеціальну послугу «доставка», яка працює за схожим принципом для продавця – гроші приходять на карту, коли товар забирають у відділенні. Повернення в цьому випадку безкоштовне. Комісія символічна і може не перевищувати вартість проїзду в маршрутці. У покупця, щоправда, всю суму резервують на карті одразу, але повертають, якщо товар не підходить автоматично. Але це не працює з готівкою – лише з банківськими картками.