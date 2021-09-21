«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
​"Слуга народу" вимагає розглянути "антиолігархічний пакет", Разумков - проти (оновлено)
​"Слуга народу" вимагає розглянути "антиолігархічний пакет", Разумков - проти (оновлено)
У Росії 18-річний студент вчинив стрілянину в університеті, загинули восьмеро людей (оновлено)
У Росії 18-річний студент вчинив стрілянину в університеті, загинули восьмеро людей (оновлено)
Партія Путіна отримала конституційну більшість на виборах до Держдуми РФ (оновлено)
Партія Путіна отримала конституційну більшість на виборах до Держдуми РФ (оновлено)
Байден: Америка відвернулась
Байден: Америка відвернулась
Петраков відлучив Маліновського від збірної України
Петраков відлучив Маліновського від збірної України
ГоловнаЕкономікаФінанси

Система електронних платежів НБУ перейде на цілодобовий режим у серпні 2022 року

Регулятор розробив СЕП нового покоління і починає її тестування.

Система електронних платежів НБУ перейде на цілодобовий режим у серпні 2022 року
Фото: пресслужба НБУ

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) з 20 серпня 2022 року почне працювати в режимі 24/7.

Про це повідомила пресслужба НБУ у вівторок, 21 вересня.

З цієї дати Нацбанк планує запустити СЕП нового покоління на базі міжнародного стандарту ISO 20022.

"Осучаснення СЕП відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022 дасть можливість модернізувати фінансову інфраструктуру, підвищити конкурентоспроможність України та сприятиме її інтеграції зі світовими ринками, що вже працюють за цим стандартом. Ми впевнені, що банківська система здатна успішно та вчасно перейти на цей новий стандарт і зробити його затребуваним та зручним як для клієнтів, так і для банків", – сказав з цього приводу заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

Учасників СЕП - а це 72 комерційні банки та Державна казначейська служба - зобов'язали до 31 жовтня почати тестування нової системи, а до 20 серпня - внести зміни до регламентів роботи своїх систем автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності.

Нагадаємо, що зараз СЕП забезпечує прийом міжбанківських платежів з 01:00 до 24:00. У роботі системи існує технологічна перерва впродовж однієї години під час переходу на новий банківський день – з 00:00 до 01:00.

До серпня 2020 року СЕП забезпечувала приймання міжбанківських платежів з 8:30 до 19:00 у робочі дні та не функціонувала в святкові та вихідні дні.

СЕП обслуговує 96% міжбанківських платежів у державі, тому вона визнана системно важливою платіжною системою України. За даними НБУ, у середньому в день СЕП обробляє 1,6 млн платежів на суму близько 199 млрд грн.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також