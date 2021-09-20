Російський монополіст також викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал-Європа".

Російський газовий монополіст "Газпром" відмовився збільшувати транзит газу через Україну в жовтні, а також викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал-Європа".

Про це свідчать підсумки аукціонів бронювання, передає "Інтерфакс".

Зазначається, що підсумки аукціонів бронювання газотранспортних потужностей польського та українського транзитних коридорів в дефіцитному 2021 році сильно впливають на ціну газу на спотовому ринку, а також на ціну акцій "Газпрому".

"Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) розподілив пропоновані потужності за двома маршрутами (раніше на аукціон виставлявся один). На газовимірювальній станції (ГВС) "Суджа" було запропоновано 9,8 млн кубометрів на добу, і ще 5,2 млн кубометрів на добу - на державну виконавчу службу "Сохрановка". Всі вони залишилися незатребуваними.

У "Газпромі" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд кубометрів - це 109 млн кубометрів на добу.

У попередні місяці поточного року "Газпром" регулярно бронював додаткову тверду транзитну потужність через Україну (до 15 млн куометрів на добу), і ніколи не замовляв додаткову переривається потужність, пропоновану ОГТСУ (пропонувалося до 63,7 млн кубометрів на добу) .

На вересень ОГТСУ виставляв додаткові потужності - 15 млн кубометрів на добу на ГВС "Суджа", з яких були заброньовані лише 650 тис. кубометрів.

У той же час, "Газпром" забронював на жовтень потужності польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа" в обсязі 31,4 млн кубоментріна добу. Про це свідчать підсумки сесії бронювання на GSA Platform.

Газопровід "Ямал-Європа" протяжністю понад 2 тис. км може прокачувати до 33 млрд кубометрів в рік. Польською 683-кілометровою ділянкою володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, і управляє національний газотранспортний оператор Gaz-System. Довгостроковий договір "Газпрому" на транзит через Польщу закінчився рік тому. З того часу його потужності розподіляються на основі аукціонного бронювання.

Нагадаємо, з початку року Росія зменшила транзит газу через Україну на 15,2%.