Антикризовий штаб Укрзалізниці назвав перші кроки для виходу компанії з кризи

Налагодження планових закупівель і перехід на довготривалі контракти з постачальниками критично важливих товарів стане першим кроком для подолання кризи на Укрзалізниці.

Таке рішення ухвалив Антикризовий штаб УЗ на своєму першому засіданні, інформує Міністерство інфраструктури України.

«Укрзалізниця зараз перебуває у найбільшій за всі роки свого існування кризі. Річний план закупівель, який виконаний тільки на 34,2%, корупція, неефективний менеджмент і затягування реалізації критичних для держави рішень — у результаті, майже вся залізнична інфраструктура зараз у критичному стані», - заявив голова штабу, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Зокрема, з 400 км колій, які заплановано капітально відремонтувати упродовж року, зроблено лише 169 км. Планові ремонти прострочені на 9 тисячах км. План закупівель провалено: є лише третина з необхідних матеріалів.

За результатами засідання Антикризовий штаб вирішив підготувати фінансовий план УЗ на 2022 рік, який би врахував реальний стан компанії, зупинити кадрову плинність у правлінні, встановити реалістичні показники ефективності для членів Наглядової ради тощо.

Також серед пропозицій – укладати довготривалі контракти із постачальниками критично важливих позицій для інфраструктурного, локомотивного та вагонного господарств; перейти до прямих договорів із виробниками продукції, зокрема дизельного палива; розробити методології закупівель.

«Ці стратегічні зміни покликані вирішити проблему періодичних криз у процесі постачанні продукції Укрзалізниці, що своєю чергою ставить під загрозу роботу державної залізничної компанії», - пояснює Міністерство інфраструктури.

Як повідомлялось, Укрзалізниця планує залучити до 500 млн євро від Швейцарії на розвиток залізничного транспорту. Для модернізації мережі приміського сполучення за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» закуплять 60 електропоїздів Stadler.