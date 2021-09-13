"Укрзалізниця" оголосила конкурс на посаду постійного голови правління

Подати свою кандидатуру та перелік необхідних документів можна до 6 жовтня.

АТ "Укрзалізниця" оголосила конкурсний відбір на посаду постійного голови правління компанії.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Серед основних обов'язків:

головування та сприяння роботі правління компанії;

застосування ефективних практик управління по всій установі, у її відносинах з Наглядовою радою, а також з Правлінням та нижчими рівнями керівництва;

управління відносинами з Кабміном;

забезпечення стратегічного та щоденного управління компанією, залізницею та промисловістю;

Забезпечення ефективності та прозорості бізнес операцій компанії та посилення фінансових показників та можливостей для подальшого фінансування модернізації бізнесу;

Розробка та послідовна реалізація плану зменшення витрат та підвищення ефективності бізнес-процесів;

Підготовка компанії до конкуренції з боку приватного сектору;

Забезпечити ефективну боротьбу з корупцією в компанії;

Забезпечити кібербезпеку компанії.

Вимоги до претендента на посаду голови правління "Укрзалізниці":

Повинен мати щонайменше 5 роки досвіду в управлінні великими компаніями, працюючи в якості президента, генерального директора, виконавчого директора, голови правління;

Необхідно мати успішний досвід у розробці та управлінні складними проектами в області організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, злиття / поглинання);

Доведені навички та досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку бізнесу;

Кандидат повинен мати глибокі практичні знання з економіки, досвіду стратегічного та інвестиційного планування, бюджетування на великих підприємствах;

Успішний досвід управління великим портфелем капітальних інвестиційних проектів;

Успішний досвід управління змінами регуляторної сфери та впливу уряду;

Досвід впровадження кращих практик систем корпоративного управління та рекомендацій для великих підприємств;

Мати бездоганну ділову репутацію;

Вільно володіти українською/російською та англійською мовами;

"Претендент не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої урядом України застосовано санкції, а також не мав значних ділових стосунків із такою особою", - наголошують у компанії.

Подати свою кандидатуру та перелік необхідних документів можна до 6 жовтня - їх прийматиме компанія з підбору персоналу Amrop.

Нагадаємо, за перше півріччя 2021 року АТ "Укрзалізниця" прозвітувала про 1,4 млрд гривень сукупних чистих збитків.