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"Укрзалізниця" оголосила конкурс на посаду постійного голови правління

Подати свою кандидатуру та перелік необхідних документів можна до 6 жовтня.

"Укрзалізниця" оголосила конкурс на посаду постійного голови правління
Фото: sannews.com.ua

АТ "Укрзалізниця" оголосила конкурсний відбір на посаду постійного голови правління компанії.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Серед основних обов'язків:

  • головування та сприяння роботі правління компанії;
  • застосування ефективних практик управління по всій установі, у її відносинах з Наглядовою радою, а також з Правлінням та нижчими рівнями керівництва;
  • управління відносинами з Кабміном;
  • забезпечення стратегічного та щоденного управління компанією, залізницею та промисловістю;
  • Забезпечення ефективності та прозорості бізнес операцій компанії та посилення фінансових показників та можливостей для подальшого фінансування модернізації бізнесу;
  • Розробка та послідовна реалізація плану зменшення витрат та підвищення ефективності бізнес-процесів;
  • Підготовка компанії до конкуренції з боку приватного сектору;
  • Забезпечити ефективну боротьбу з корупцією в компанії;
  • Забезпечити кібербезпеку компанії.

Вимоги до претендента на посаду голови правління "Укрзалізниці":

  • Повинен мати щонайменше 5 роки досвіду в управлінні великими компаніями, працюючи в якості президента, генерального директора, виконавчого директора, голови правління;
  • Необхідно мати успішний досвід у розробці та управлінні складними проектами в області організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, злиття / поглинання);
  • Доведені навички та досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку бізнесу;
  • Кандидат повинен мати глибокі практичні знання з економіки, досвіду стратегічного та інвестиційного планування, бюджетування на великих підприємствах;
  • Успішний досвід управління великим портфелем капітальних інвестиційних проектів;
  • Успішний досвід управління змінами регуляторної сфери та впливу уряду;
  • Досвід впровадження кращих практик систем корпоративного управління та рекомендацій для великих підприємств;
  • Мати бездоганну ділову репутацію;
  • Вільно володіти українською/російською та англійською мовами;

"Претендент не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої урядом України застосовано санкції, а також не мав значних ділових стосунків із такою особою", - наголошують у компанії.

Подати свою кандидатуру та перелік необхідних документів можна до 6 жовтня - їх прийматиме компанія з підбору персоналу Amrop.

Нагадаємо, за перше півріччя 2021 року АТ "Укрзалізниця" прозвітувала про 1,4 млрд гривень сукупних чистих збитків.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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