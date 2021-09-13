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Ціни на газ у Європі досягли $755 за тис. кубометрів

З початку торгів 13 вересня ціни на газ в Європі виросли на 6%.

Ціни на газ у Європі досягли $755 за тис. кубометрів
Фото: Depositphotos/mavericklee

Ціна газу на голландському хабі TTF у понеділок, 13 вересня, досягла 62 євро за кВт.год, що відповідає 755 доларам за тисячу кубометрів. З початку торгів 13 вересня ціни на газ в Європі виросли на 6%.

У серпні середнє значення контракту "на день уперед" на TTF становило 533 долари за тис. кубометрів, на початку вересня - вже $658. З початку року середня ціна контракту "на день уперед" на TTF виявилася на рівні $344 за тисячу кубометрів.

Черговий історичний рекорд пов'язаний із низькими запасами газу в європейських сховищах напередодні холодного сезону, а також впертим небажанням "Газпрому" збільшувати прокачку газу через територію України.Окрім того, Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) 13 вересня заявило, що отримало документи на сертифікацію Nord Stream 2 AG як незалежного газотранспортного оператора. Розгляд документів та прийняття рішення займе до чотирьох місяців.

Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" на минулому тижні, 10 вересня.

Перед тим голова правління "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що перші поставки "Північним потоком - 2" можуть початися вже в 2021 році.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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