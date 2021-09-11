Epic Games програла позов проти Apple, але добилась судового рішення з вимогою змінити політику App Store

Каліфорнійський суд в п'ятницю, 10 вересня, ухвалив рішення за позовом компанії Epic Games (розробник гри Fortnite) до Apple, скасувавши монопольний контроль останньої над платежами всередині мобільних додатків.

За рішенням суду, Apple більше не зможе забороняти розробникам мобільних додатків використовувати альтернативні платіжні системи всередині ігор чи будь-яких інших програм.

Водночас суд визнав, що Apple правомірно видалила Fortnite з App Store літом 2020 року, після того Epic Games добавила в гру функцію прямих платежів, щоб не платити Apple комісію. Суд зобов'язав Epic Games виплатити Apple 3,65 млн доларів за порушення контракту і 30% від доходів, отриманих завдяки впровадженню альтернативної оплати покупок в обхід App Store.

Apple може не відновлювати видалений обліковий запис Epic Games в App Store, оскільки такий обмежувальний захід був передбачений умовами договору між компаніями. Суд вирішив, що 30%-ва комісія App Store, можливо, занадто висока, але розробники не мають порушувати контракти.

Суд також не зміг підтвердити, що Apple є монополістом, визнавши докази Epic Games недостатніми. "Суд не може остаточно ухвалити, що Apple є монополістом, ні за федеральним антимонопольним законодавством, ні за законодавством штату. Проте в ході суду дійсно з'ясувалося, що Apple вчиняла дії, що вважаються антиконкурентними в Каліфорнії", - йдеться в ухвалі судді.

Рішення може бути оскаржене у апеляційній інстанції.

Нагадаємо, що суперечка між Apple і Epic Games почалася влітку 2020 року, коли розробник додав в гру Fortnite прямі покупки в обхід механізмів App Store і Google Play. У відповідь Apple і Google видалили Fortnite зі своїх магазинів, а розробник подав на обидві компанії в суд.