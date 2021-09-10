Податкова амністія: чи зможе верблюд пройти крізь вушко голки?

З 1 вересня стартувала податкова амністія. Влада запевняє, що, вперше і востаннє, українці матимуть можливість легалізувати свої статки, уникнувши при цьому відповідальності за несплату податків, бюджет отримає додаткові мільярди, а гроші з під матраців перекочують в економіку. Але чи дійсно в тому вигляді, в якому запроваджено податкову амністію, вона стане інструментом «виходу в білу»? Чи це все ж таки чергова корупційна схема?

Фото: dumskaya.net

Почати з чистого аркушу

Ми – країна, бізнес, платники податків – впродовж 30 років живемо з такою законодавчою базою, за якої легально вести бізнес практично неможливо.

Цілі галузі економіки працюють в тіні, застосовуючи різні схеми для легалізації виробленої продукції. Наймані працівники отримують зарплати в конвертах, відмовляючись від права на отримання пенсії в майбутньому заради того, щоб вижити тут і зараз. А представники контролюючих органів завжди мають підстави для отримання хабаря від бізнесу, адже він «не без гріха».

Така ситуація сама по собі аж ніяк не сприяє розвитку економіки. Та на додаток, з 2023 року Україна впровадить міжнародний Стандарт обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях (CRS-стандарт). І тоді, якщо наші підприємства матимуть «нелегальний шлейф», вони взагалі позбудуться можливості здійснювати зовнішньо-економічну діяльність.

Тому так, нам дійсно потрібно вийти з тіні, зафіксувати поточний стан і почати нарешті жити легально. Але…

Податкова амністія НЕ ДОРІВНЮЄ нульова декларація

В запропонованому владою вигляді в Україні вже декілька разів проводились амністії, однак вони не спрацювали. Чому? – Тому що спочатку нам потрібно провести нульове декларування. Як для фізичних, так і юридичних осіб.

Обнулитись, перегорнути сторінку, і почати жити за новими правилами, єдиними для всіх без виключень. Ось, що ми маємо зробити перш ніж проводити будь-які амністії.

В чому різниця між нульовою декларацією та податковою амністією? – При нульовому декларуванні не потрібно доводити, звідки взялись твої статки. Як тільки з’являються обмеження у вигляді необхідності доведення, що твої кошти отримані не від корупційних схем або торгівлі зброєю чи наркотиками, сенс нульового декларування втрачається. Адже єдиний спосіб довести походження грошей - показати, звідки вони насправді взялись. - А це нереально.

Звучить дещо шокуюче. Та і МВФ, звісно, проти. Але інакше ми порочне коло не розірвемо. Це по-перше. І по-друге, нічого не заважає відповідним органам розслідувати, звідки у особи взялись 10 мільйонів доларів, наприклад. А поки не розслідували і не довели у суді, діє презумпція невинуватості.

Що насправді має на меті «податкова амністія» 2021?

Говорити про макроефект, фіскальний ефект або ефект по очищенню платників податків не має сенсу. Єдина мета цієї затії – відчинити вікно можливостей для легалізації незаконних статків. А легалізовувати є що. Про рівень корупції та його зростання за останні два роки не говорив хіба що лінивий.

Як взагалі працюють корупційні схеми? – Свідомо створюється система і передбачається певне вузьке місце, проходження якого залежить лише від того, чи ти “свій”. В цій історії таким вузьким місцем є фінмоніторинг. Через нього пройдуть лише ті, кому дозволять. Тому «податкова амністія» для певного кола осіб стане привілеєм або винагородою за особливі заслуги. Іншим доведеться «поділитись».

Цинічні і безсоромні корупційні дії влади. З одного боку, вони “відбілять” те, що вже вкрали, з іншого – отримають додаткові корупційні доходи через контроль над “вузьким горлом” фінмоніторингу. До речі, пропозиції легалізації грошей під 3% на ринку вже є.

І що ми зрештою отримаємо? – Амністії капіталів як такої не відбудеться. Дискредитована буде сама ідея. Безболісного проходження юридичними і фізичними особами міжнародних комплаєнс ця затія також не забезпечить. І при цьому відкривається додаткове корупційне вікно можливостей для влади.