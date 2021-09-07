Затягування із прийняттям антитютюнового законопроекту коштує 233 життів щодня

Куріння дорого коштує Україні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Україні від хвороб, пов’язаних із палінням, помирає близько 85 тис. осіб щороку. Або 233 особи щодня. Саме такою є справжня ціна затягування розгляду антитютюнового законопроекту №4358 .

Ще в 2019 р. Президентом України було поставлено завдання (указ №772/2019 про цілі сталого розвитку України до 2030 р.) – до 2025 р. зменшити рівень паління в Україні до 15%.

Нагадаємо, протягом останніх років рівень паління в Україні стандартно тримався на рівні 22-23%. Загалом в нашій країні досі палить близько 7,2 млн. дорослих українців.

Фото: EPA/UPG

Саме на комплексне виправлення цієї вкрай актуальної проблеми в сфері громадського здоров’я і спрямований законопроект №4358 – щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

Нагадаємо, цей законопроект було прийнято в І читанні 1 червня 2021 р. Доволі символічно, що це сталося саме в Міжнародний день захисту дітей – адже як свідчить Глобальне опитування молоді щодо тютюну (GYTS) близько 15% усіх підлітків віком 13-15 років вживають тютюнові вироби.

Показово, що законопроект підтримали переважною більшістю всі фракції і депутатські групи парламенту – 339 голосів – це більше ніж конституційна більшість.

Мене особисто, як лікаря, радує така масштабна політична підтримка комплексного законопроекту щодо обмеження впливу тютюну на громадське здоров’я. Це означає, що рано чи пізно його таки буде прийнято. Але з точки зору громадського здоров’я надзвичайно важливо, аби це сталося раніше, а не пізніше. Тим більше, що цей важливий законопроект вже 10 місяців грузне в парламенті, пройшовши дві кардинальних переробки і вже чотири редакції.

Але реальне гальмування комплексних ініціатив щодо обмеження впливу тютюнового диму на здоров’я людини і суспільства триває значно довший час. Адже, як нагадала основний співавтор законопроекту №4358 народний депутат (партія «Слуга народу») Лада Булах, за попередні два скликання Верховної Ради не було прийнято жодної нецінової норми щодо обмеження паління в Україні. Тобто, це означає, що ця «тютюнова пауза» вже затяглася майже на 10 років.Нагадаємо, саме нецінові обмеження на тютюнові вироби – у т.ч. обмеження реклами, заборона паління у громадських місцях, тощо – у 2006-2012 рр. – після ратифікації Україною Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі з тютюном (РКБТ) – і дозволили розпочати системне зниження впливу сигарет на здоров’я людей и відчутне зниження рівня паління в Україні.На гальмування законопроекту №4358 окремі тютюнові корпорації витрачають сотні тисяч доларів. Але справжня ціна кожного дня цієї паузи значно вища.

Зважаючи, що від хвороб, пов’язаних з палінням в Україні помирає 85 тисяч осіб щороку і ці додаткові смерті, хвороби і більш рання непрацездатність курців обходиться українській економіці щороку у понад 3 млрд. доларів. Не важко порахувати, що кожен день гальмування антитютюнового законопроекту коштує 233 життів і понад 8,2 млн. доларів для України.

Які ж важливі нововведення пропонує проти тютюнопаління законопроект №4358? По-перше, в рамках боротьби з дитячим і підлітковим палінням буде повністю заборонено продаж сигарет з фруктовими, солодкими та іншими не властивими для сигарет смаками і ароматизаторами. Саме через такі «приманки» найчастіше і підсаджують підлітків на сигарети.

По-друге, графічні попередження про надзвичайну шкоду від паління буде збільшено на 15% – від 50 до 65% – при цьому попередження мають бути нанесені на обидві основні сторони пачки. І не варто вважати це дрібницею. Адже, як свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 54% курців задумувалися про припинення паління саме під впливом попереджень на пачках сигарет і візуалізації ризиків, яка з’явилася на пачках з 2012 р.

Тобто це дуже дієва антиреклама сигарет, нанесена прямо на цей шкідливий товар. У кожному місці продажу – на кожній вітрині кіоску, на кожній касі супермаркету – на курців і некурців (передовсім дітей і підлітків) будуть чекати візуальні нагадування – які жахливі наслідки може мати паління.

По-третє, обмеження буде запроваджено і щодо альтернативної нікотинової продукції – зокрема, щодо електронних сигарет і тютюнових виробів для електронного нагрівання. Передовсім, ними буде заборонено користуватися в ресторанах і кафе. Також буде заборонено продаж і рекламу електронних сигарет для неповнолітніх. Парадоксально, але факт: на даний момент, саме щодо електронних сигарет такої заборони в українському законодавстві немає. За результатами минулорічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 91% українців підтримують запровадження заборони на продаж електронних сигарет неповнолітнім.

Та і загалом для альтернативної тютюнової продукції буде запроваджено принаймні рамкове регулювання – з’являться базова термінологія, вимоги до маркування, обмеження щодо реклами і спонсорства, тощо.

Саме такий комплексний підхід дозволить не лише реалізувати завдання, заявлене Президентом України у цілях сталого розвитку, але і якомога швидше виконати зобов’язання України перед Європейським Союзом (імплементацію норм і принципів базової антитютюнової Директиви ЄС 2014/40/ЄС, передбачено Угодою про Асоціацію) і основні рекомендації світового співтовариства, передбачені у РКБТ.