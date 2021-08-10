Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин і 30 секунд, - дослідження

Регулярне куріння зменшує очікувану тривалість життя на 4,7 року.

Кожна викурена сигарета скорочує життя людини.

Про це повідомляє Центр громадянського представництва "Життя".

"Регулярне куріння зменшує очікувану тривалість життя на 4,7 року", – коментує Асоціація дієтологів України, посилаючись на дослідження, проведене дослідними інститутами США та Канади.

При цьому зазначається, що навіть ці дані є занадто оптимістичними в порівнянні їх з рештою досліджень.

Так, за даними державного Центру контролю і попередження захворювань у США (Centers for Disease Control and Prevention), середньостатистичний курець живе на 13-14 років менше, а кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин і 30 секунд.

Нагадаємо, 1 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні антитютюновий законопроєкт №4358. Він передбачає внесення змін до закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", метою яких є зменшення кількості курців в Україні.

У разі прийняття цього проєкту в законі з'являться такі поняття, як електронна сигарета, бездимний тютюновий виріб, новітній тютюновий виріб, виникнення залежності, спонсорство тютюну.

Він вводить більш жорсткі вимоги до виробників тютюну. Зокрема, буде заборонено виробництво сигарет з вмістом нікотину понад 1,0 мг (зараз - 1,2 мг), смоли - 10 мг (зараз - 12 мг), монооксиду вуглецю – 10 мг (зараз не регулюється).

Будуть заборонені тютюнові вироби з добавками.