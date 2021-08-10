Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин і 30 секунд, - дослідження

Кожна викурена сигарета скорочує життя людини.
Про це повідомляє Центр громадянського представництва "Життя".
"Регулярне куріння зменшує очікувану тривалість життя на 4,7 року", – коментує Асоціація дієтологів України, посилаючись на дослідження, проведене дослідними інститутами США та Канади.
При цьому зазначається, що навіть ці дані є занадто оптимістичними в порівнянні їх з рештою досліджень.
Так, за даними державного Центру контролю і попередження захворювань у США (Centers for Disease Control and Prevention), середньостатистичний курець живе на 13-14 років менше, а кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин і 30 секунд.
Нагадаємо, 1 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні антитютюновий законопроєкт №4358. Він передбачає внесення змін до закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", метою яких є зменшення кількості курців в Україні.
У разі прийняття цього проєкту в законі з'являться такі поняття, як електронна сигарета, бездимний тютюновий виріб, новітній тютюновий виріб, виникнення залежності, спонсорство тютюну.
Він вводить більш жорсткі вимоги до виробників тютюну. Зокрема, буде заборонено виробництво сигарет з вмістом нікотину понад 1,0 мг (зараз - 1,2 мг), смоли - 10 мг (зараз - 12 мг), монооксиду вуглецю – 10 мг (зараз не регулюється).
Будуть заборонені тютюнові вироби з добавками.