МОЗ проситиме Кабмін продовжити карантин ще на 2 місяці

Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме Кабінету Міністрів продовжити карантинні обмеження на території України ще на два місяці - до кінця жовтня поточного року. Наразі адаптивний карантин діє до кінця серпня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає “Укрінформ”.

“Ми розпочали підготовку до нового навчального року спільно з МОН, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом Міністрів” - сказав Ляшко.

Він додав, що у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.

У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.

Нагадаємо, з 5 серпня, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, були змінені пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду.