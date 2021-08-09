Кузін припустив, чому Європа досі не реєструє китайський CoronaVac
Кузін припустив, чому Європа досі не реєструє китайський CoronaVac
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Лукашенко заявив, що може визнати Крим російським: "У мене руки розв'язані"
Лукашенко заявив, що може визнати Крим російським: "У мене руки розв'язані"
Банки просять згорнути програму доступних кредитів, бо кошти витрачаються не за призначенням
Банки просять згорнути програму доступних кредитів, бо кошти витрачаються не за призначенням
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ проситиме Кабмін продовжити карантин ще на 2 місяці

Наразі адаптивний карантин діє до кінця серпня.

МОЗ проситиме Кабмін продовжити карантин ще на 2 місяці
Фото: news.dtkt.ua

Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме Кабінету Міністрів продовжити карантинні обмеження на території України ще на два місяці - до кінця жовтня поточного року. Наразі адаптивний карантин діє до кінця серпня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає “Укрінформ”.

“Ми розпочали підготовку до нового навчального року спільно з МОН, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом Міністрів” - сказав Ляшко.

Він додав, що у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.

У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.

Нагадаємо, з 5 серпня, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, були змінені пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також