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У російській лікарні 9 людей загинули через прорив кисневої труби

Стан загиблих оцінювався як тяжкий, у них було 90% ураження легень.

У російській лікарні 9 людей загинули через прорив кисневої труби
Фото: EPA/UPG

В одній з лікарень російського Владикавказа прорив кисневої труби привів до припинення подачі кисню пацієнтам. Дев'ять людей, які були підключені до системи штучної вентиляції легенів, померли.

Про це повідомив т.в.о. голови Північної Осетії РФ Сергій Меняйло, передає російський "Інтерфакс".

"Фактично стався порив труби кисневої, яка знаходиться під землею, була припинена подача кисню. Медичний персонал почав підключати пацієнтів, які перебувають на апаратах ШВЛ, до балонів. Зараз почали підвезення кисневих балонів", - сказав Меняйло.

Разом з тим, як стверджує тимчасовий глава російського регіону, однозначно назвати причину загибелі пацієнтів поки не можна. Розгерметизація нібито була оперативно виявлена і усунена протягом 30-40 хвилин. За цей час пацієнтів перевели на кисневі балони і резервні джерела кисню.

"Загинули дев'ять осіб, стан яких оцінювався як тяжкий, у них було 90% ураження легень", - сказав Меняйло.

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