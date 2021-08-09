МЗС України закликало Мінськ звільнити всіх політв'язнів та припинити переслідування незалежних ЗМІ

У МЗС констатували, що за рік ситуація в Білорусі в галузі свободи слова погіршилася.

Міністерство закордонних справ України закликало владу Білорусі звільнити усіх політичних в'язнів, припинити репресії проти незалежних ЗМІ і громадських організацій та відновити повагу до основоположних прав і свобод людини.

Відповідну заяву оприлюднило МЗС України з нагоди річниці президентських виборів в Білорусі.

У МЗС констатували, що за рік ситуація в Білорусі в галузі свободи слова погіршилася.

“Були закриті та заблоковані десятки незалежних ЗМІ та громадських організацій. Значна кількість журналістів, правозахисників, представників творчої інтелігенції та пересічних білорусів опинились за гратами за політично мотивованими звинуваченнями. Тисячі білорусів були вимушені покинути батьківщину. Білоруська влада застосовує політичні репресії і переслідування як всередині, так і за межами Білорусі”, - йдеться у повідомленні.

“МЗС України вкотре закликає білоруську владу повернути державу в демократичне русло, звільнити усіх ув’язнених за політичними звинуваченнями, припинити репресії проти незалежних ЗМІ і громадських організацій та відновити повагу до основоположних прав і свобод людини”, - наголошується у заяві.

Водночас Київ застеріг Москву від наступу на свободу і суверенітет Мінська.

“Поглинання Білорусі Росією, яка брутально порушує міжнародне право і продовжує свою агресивну політику проти України та інших держав, вважаємо загрозою національній безпеці нашої держави і безпеці регіону. А будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки”, - сказано у заяві.

Усі заяви Мінська про нібито постачання бойовиків і зброї з території України у МЗС назвали “вигадками, що вводять в оману білоруське суспільство”.

“Україна залишатиметься і надалі відкритою та гостинною для громадян Білорусі, які змушені шукати місця проживання і працевлаштування в Україні”, - мовиться у повідомленні.

УМЗС підкреслили, що Україна солідарна з білоруським народом і “підтримує його прагнення жити у вільній, демократичній, дійсно незалежній європейській державі, в якій голос кожного громадянина враховується”.

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року відбувся перший тур президентських виборів у Білорусі. За офіційними даними переміг Олександр Лукашенко, який набрав понад 80% голосів. Результати не були визнані міжнародною спільнотою, зокрема Україною.

Напередодні речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що Україна не втручається в політику Білорусі, але готова відповісти на недружні кроки.