Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити

Олександр Лукашенко вважає, що якби він хотів "поставити Україну на коліна", то ввів би ембарго на поставки паливно-мастильних матеріалів. Однак Мінськ не має наміру запроваджувати санкції проти Києва.

Про це він заявив на пресконференції.

"Ніяких ми санкцій відносно вас вводити не збираємося", - сказав Лукашенко, відповідаючи на запитання українського журналіста.

"Якщо б ми хотіли поставити вас на коліна, ми б це зробили протягом доби разом з не улюбленим вами президентом Путіним", - додав він.

При цьому Лукашенко заявив, що у цьому випадку самі українці "повиносили б на вилах президента Володимира Зеленського та інших лідерів Незалежної".

"І завтра на вилах б повиносили і Зеленського, і всіх інших. Тому що 35% - ми, 35-40% - Росія поставляє палива в Україну", - аргументував аргументував він.

Лукашенко також зазначив, що Білорусь має надлишок електроенергії, який "може отримати Україна", однак, "подлєнько" критикує його режим. Не дивлячись на критику, він зазначив, що не має наміру припиняти поставки в Україну.

"Ми не будемо стріляти собі в ногу, тому що це і для нас буде болісно. Близько $6 млрд товарообіг - пристойний. І для вас вигідно, і для нас. Але ви ведете себе часом дуже недобре", - зазначив Лукашенко.

Раніше він також пригрозив, що може визнати Крим російським.

Нагадаємо, Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що Україна "похерила відносини з Мінськом". Як відомо, контакти між офіційними представниками України і Білорусі було поставлено на паузу восени 2020 року у зв'язку з фальсифікацією результатів виборів президента та придушенням мирних протестів.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін ще у кінці травня говорив, що дипломати підготували пакет санкцій проти білоруського режиму Лукашенка.