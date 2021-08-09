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В Афганістані вбили голову радіо та викрали журналіста

Влада покладає відповідальність на талібів. 

В Афганістані вбили голову радіо та викрали журналіста
Ілюстративне фото
Фото: turkey-tourism.info

У Кабулі вбили керівника афганської радіостанції, а на сході провінції Гільменд викрали журналіста. Підозрюваними в злочинах є бойовики "Талібану", пише Reuters з посиланням на місцеву владу.

Бойовики застрелили Тоофана Омара – керівника радіо "Пактія Гаг" та співробітника правозахисної групи NAI, яка підтримує незалежні ЗМІ в Афганістані. Це вважається цілеспрямованим убивством. 

"Омарі був убитий невідомими бойовиками... він був лібералом... ми стали жертвами за незалежність", – заявив глава NAI Муджиб Хелватгар.

У неділю бойовики викрали з його власного будинку журналіста Нематуллу Хемата. Невідомо, куди його відвезли. 

Тим часом представники "Талібану" зазначили, що їм невідомо ні про вбивство в Кабулі, ні про викрадення. 

Від початку року в Афганістанв вбили, поранили або викрали щонайменше 30 журналістів. 

Нагадаємо, за кілька минулих днів таліби захопили столиці трьох провінцій, зокрема стратегічний Кундуз. У місті Спін-Болдак, афганській провінції Кандагар, таліби вбили десятки мирних мешканців задля помсти.

"Талібан" захоплює нові території на тлі виведення американських військ. 

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