В Афганістані вбили голову радіо та викрали журналіста

У Кабулі вбили керівника афганської радіостанції, а на сході провінції Гільменд викрали журналіста. Підозрюваними в злочинах є бойовики "Талібану", пише Reuters з посиланням на місцеву владу.

Бойовики застрелили Тоофана Омара – керівника радіо "Пактія Гаг" та співробітника правозахисної групи NAI, яка підтримує незалежні ЗМІ в Афганістані. Це вважається цілеспрямованим убивством.

"Омарі був убитий невідомими бойовиками... він був лібералом... ми стали жертвами за незалежність", – заявив глава NAI Муджиб Хелватгар.

У неділю бойовики викрали з його власного будинку журналіста Нематуллу Хемата. Невідомо, куди його відвезли.

Тим часом представники "Талібану" зазначили, що їм невідомо ні про вбивство в Кабулі, ні про викрадення.

Від початку року в Афганістанв вбили, поранили або викрали щонайменше 30 журналістів.

Нагадаємо, за кілька минулих днів таліби захопили столиці трьох провінцій, зокрема стратегічний Кундуз. У місті Спін-Болдак, афганській провінції Кандагар, таліби вбили десятки мирних мешканців задля помсти.

"Талібан" захоплює нові території на тлі виведення американських військ.